Fonseca | Napoli nessuno è indispensabile a parte Conte è il miglior allenatore al Mondo

è ilalassieme a Guardiola e Ancelotti. Thiago Motta? Tempo e pazienza sono fondamentali per portare il motore al massimo dei giriAi taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato il doppio ex die Juventus Daniel, che ha iniziatondo da un giudizio sui tecnici delle rispettive squadre. Queste le sue dichiarazioni:“fadella storia della Juventus e sarà sempre identificato con il club bianconero. Non mi fa effetto sulla panchina dele non mi sorprende vederlo in testa con 13 punti di vantaggio sulla Juve: sta viaggiando a velocità.. È ilalassieme a Guardiola e Ancelotti. Thiago Motta? Tempo e pazienza sono fondamentali per portare il motore al massimo dei giri: la Juve è ancora in rodaggio.