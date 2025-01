Ilnapolista.it - Flick: «In Liga stiamo calando, a Getafe non eravamo concentrati»

Il tecnico del Barcellona Hansiha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il Valencia.: «In, bisogna esseredall’inizio alla fine di ogni match»La partita di domani:«Ci siamo preparati bene. Il Valencia ha risolto i problemi in difesa e sa giocare bene. Sarà una partita impegnativa per noi. Dobbiamo generare tante azioni da gol e non sarà facile».Chi giocherà tra Iñaki Peña e Szczesny:«Dovremo aspettare fino a domani. Oggi non parlerò dei possibili undici».Su Pedri:«Al momento sta giocando molto bene. E’ al cento per cento. Giocherà perché è meglio per lui. Ci prendiamo cura di lui. Abbiamo bisogno di gambe fresche domani. Non lo so se comincerà come titolare. Potremmo optare per qualche cambio, vedremo».Dare maggiore priorità alla:«Per me è molto importante vincere ogni partita.