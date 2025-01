Terzotemponapoli.com - Di Gregorio, Juve: “Ci abbassiamo troppo, non è solo mentale”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il portiere bianconero Michele Diha analizzato con lucidità la sconfitta dellantus in una recente intervista a DAZN. Nonostante un intervento miracoloso su Lukaku, Diha sottolineato che il calo fisico edella squadra è un fattore che va oltre la sola questione psicologica.Di: Un abbassamento eccessivo: il problema principaleDiha evidenziato come, quando lantus prende il vantaggio, la squadra tenda a “abbassarsi”, concedendo spazi agli avversari. Un atteggiamento che, secondo il portiere, è spesso alla base delle rimonte subite dalla squadra. “Quando ci, inevitabilmente si aprono le porte a situazioni pericolose”, ha dichiarato Di, indicando come l’atteggiamento possa essere determinante nelle dinamiche di gioco.