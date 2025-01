Cosa c’è tra noi Mirko beccato con la nuova fidanzata e Perla svela la verità su Alessio Falsone

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brunetti eVatiero sono stati protagonisti assoluti della passata stagione televisiva. Prima a Temptation Island, poi al GF Vip. Prima fidanzati da anni, poi lasciati e poi di nuovo insieme, per la gioia dei fan. Gioia che è però durata poco perché dopo il ritorno di fiamma esploso alla fine del reality si sono mollati di nuovo. Definitivamente questa volta. Ed è notizia proprio di questi giorni che lui ha un’altra.Si chiama Silvia Ghio, ha preso parte a Miss Italia ed è originaria di Novi Ligure, come confermato dal sito Isa e Chia secondo cui lei “sogna di diventare attrice e, stando al gossip, avrebbe conosciutonella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma“. E ora è arrivata la reazione di. Dopo un video motivazionale che molti hanno interpretato come ‘risposta’ e anche frecciatina allarelazione dell’ex, ha rotto il silenzio su Libero Quotidiano.