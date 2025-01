Quotidiano.net - Carlo Nordio contestato a Napoli: Associazione nazionale magistrati lascia la sala durante il discorso

Leggi su Quotidiano.net

, 25 gennaio 2025 – Il ministro della Giustiziaè stato accolto con una protesta ada parte dell’, che si oppone alla riforma che propone la separazione delle carriere. Il guardasigilli si trova nel capoluogo partenopeo per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’appello. La dimostrazione è cominciata già fuori le mura di Castel Capuano, il vecchio tribunale che ospita l’evento. I giudici indossavano la toga e una coccarda tricolore al petto, mentre reggevano cartelli con una frase di Pietro Calamandrei: “In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Questa non è una carta morta è un testamento, un testamento di centomila morti. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, è nata la nostra Costituzione”.