Canzi | Juventus Women siamo stati bravi Ci davano per morti

In sala stampa, al termine della sfida tra lae l’Inter, l’allenatore dellafemminile ha parlato dei tre punti strappati contro le nerazzurre.VITTORIA – Massimiliano, allenatore della, a margine della vittoria di ieri pomeriggio contro l’Inter, ha commentato la vittoria delle bianconere. Questo il commento del tecnico juventino: «Sono molto contento per la prestazione delle ragazze: avevo detto dopo la gara contro la Roma che mancavano tanti punti e lo penso ancora, non cibuttati giù dopo il primo ko e non ci esaltiamo adesso. Cipere le ragazze sono state brave a lavorare con la serenità giusta: questa è la squadra che mi piace. Non dobbiamo pensare che sia stata una gara decisiva, mancano ancora 30 punti, ma era certamente un crocevia ed era fondamentale vincere».