Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 25 risultati e marcatori della 17^ giornata

La Castelfrettese batte il Montemarciano e consolida il primo posto. Per la salvezza pari tra San Biagio-Labor. Anche l’Argignano divide la posta in palio con il Montecosaro. Invincono Le Torri Castelplanio, Cupramontana al 95?, Olimpia Ostra Vetere, la Cingolana SF e la Treiese che espugna Villa StradaIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 25 gennaio 2025 – Il sabato pomeriggio diè andato in archivio e con esso le partite17^. Nel girone B di, la Castelfrettese batte il Montemarciano e difende la vetta dall’assalto dell’Ostra, vincente per 0-1 a Staffolo. Con il Marzocca impegnato domani a Filottrano, entra in zona play-off la Real Cameranese, vincente contro una Sampaolese sempre più ultima. Prosegue il buon momento del Castelbellino che ha fermato sul pari l’Osimo 2011, mentre la Castelleonese ha imposto l’1-1 al Borghetto.