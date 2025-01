Cade dal balcone dopo un rapporto scoperta casa di appuntamenti illegale | Ritrovo per prostitute e tossicodipendenti

Leggi su Open.online

Dietro quello che secondo le carte era un normalissimo affittacamere si nascondeva, in realtà, unaperutilizzata da. A scoprirlo – per caso – gli agenti della polizia di Gallarate, in provincia di Varese,che un giovane ragazzo è stato ritrovato ferito e in forte stato di alterazione psicofisica per strada in seguito alla caduta daldello stabile. La questura della città lombarda ne ha disposto la chiusura per venti giorni, a partire da oggi sabato 25 gennaio.La caduta dale laIl ragazzo, in evidente stato di alterazione probabilmente a causa degli stupefacenti assunti, era stato trovato riverso sull’asfalto con ferite e lividi sul volto e sul corpo. Dai pochi indizi che gli uomini della pattuglia di Gallarate erano riusciti a strappargli, l’unica cosa certa è che sembrava fosse caduto daldi un edificio.