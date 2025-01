Anteprima24.it - Benevento, merce rubata in auto: 4 denunce e divieto di ritorno

Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 17:00 circa di ieri, su nota della Sala Operativa, personale della Squadra Volanti procedeva, presso il Centro Commerciale “I Sanniti”, al controllo di un’vettura a bordo della quale si trovavano due uomini, di 34 e 19 anni, e due donne, di 39 e 18 anni, tutti domiciliati a Napoli presso il campo nomadi di Gianturco.Nel vano bagagli dell’vettura venivano rinvenuti diversi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, riconducibili a differenti catene di supermercati,di cui gli stessi non erano in grado di giustificare il possesso. All’esito delle attività compiute, le quattro persone venivano deferite in stato di libertà all’rità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Il conducente veniva altresì deferito in quanto alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, con reiterazione della violazione nel biennio.