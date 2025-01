Spettacolo.periodicodaily.com - Arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna lo Spettacolo “Tenente Colombo. Analisi di un Omicidio”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

In programma presso ildilodi un”, con protagonista il celeberrimo detective tra i più amati di tutti i tempi, venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio alle ore 21.00.Un Classico Giallo:sul Palcoscenico diper “di un”Il celebre detective più amato di tutti i tempi, il, è pronto a conquistare il palcoscenico deldicon lodi un”. L’evento si terrà venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio, entrambi alle ore 21.00. Un’occasione imperdibile per vivere un classico del genere giallo in una nuova e coinvolgente versione teatrale.Un Giallo Poliziesco Firmato Marcello CotugnoL’allestimento di questa opera, scritta nel 1962 da Richard Levinson e William Link (con il titolo originale Prescription: Murder), è diretto da Marcello Cotugno, che ha curato anche la traduzione italiana e l’adattamento, insieme a David Conati.