Oasport.it - Volley, quanta incertezza nella final four di Coppa Italia! Le semifinali Perugia-Verona e Trento-Civitanova promettono spettacolo

Fari puntati sull’Unipol Arena di Bologna per la2025 di. Si assegna il secondo trofeo della stagione, dopo la Supervinta da, e mai come quest’anno l’impressione è che possa davvero accadere di tuttodue giorni emiliana. Se quella fraera considerata la semie più incerta fra le due fino a qualche giorno fa, ora anchesi preannuncia all’insegna dell’.Si parte proprio dalla sfida tra la capolista della Superlega e l’outsider di lusso: Sir Susa Vim e Ranasi affrontano per la terza volta in stagione e nei due precedenti, prima giornata di campionato e prima di ritorno, ha sempre avuto la meglio la formazione umbra che vinse 3-0 l’andata e riuscì ad avere la meglio al tie-break il 15 dicembre scorso alla prima di ritorno.