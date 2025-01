Lapresse.it - Trump a Davos attacca l’Europa: “Ci tratta male”. Timori per dazi

Le minacce del nuovo presidente degli Stati Uniti si fanno sempre più concrete. Spesa per la difesa al 5% nella Nato eper l’Ue, che subisce il primo vero attacco di Donalddal giorno dell’insediamento. La sua nuova dottrina prende forma nel suo intervento da remoto al Forum economico mondiale di, dove è folta la platea europea. “Dal nostro punto di vista l’Ue cimolto, farò qualcosa in merito al nostro deficit commerciale con l’Ue “, ha minacciato, accusando Bruxelles di volere soldi da Apple e Google.chiede alil 5% del Pil in difesaMa non è il nuovo protezionismo a spaventare l’Unione europea, che sta già studiando le contromisure in termini tariffari, quanto il gap nella difesa. Sono anni che gli Stati membri faticano ad arrivare a quel 2% del Pil di spesa deciso al vertice del Galles nel 2014.