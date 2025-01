Lanazione.it - Truffe agli anziani, l’appello del sindaco Agnelli: “Diffidate delle apparenze e chiamate sempre le Forze dell’Ordine”

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Lesono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degliper conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. “Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni e comunque non fidatevi” afferma ilMarioche aggiunge “negli ultimi tempi, purtroppo, si sono moltiplicati i tentativi dianche nel territorio. E sono i più disparati. Si va dalle telefonate o messaggi dei finti appartenenti alleo del finto nipote, a quelle degli orologi-gioielli finti per arrivare a quella dello specchietto.