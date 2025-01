Teatro S Carlo | Manfredi partita la procedura di nomina del soprintendente I professori d’orchestra | che sia di statura internazionale

Leggi su Ildenaro.it

Nuovo sovrintendente per ilSan? “Abbiamo avviato la. Ci sono dei tempi dettati anche dal ministero perché per poter formalizzare ladobbiamo evitare la costituzione del nuovo consiglio, perché deve ovviamente programmare le attività dei prossimi 5 anni”. Lo ha detto il sindaco di Napoli , Gaetano, a margine della conferenza stampa tenutasi alle Officine Sanper l’avvio del progetto “Giovani in scena: scoprire l’arte, i mestieri, il fascino del” promosso dalla UIL nell’ ambito del percorso formativo Go Beyond. “Stiamo facendo in modo – ha proseguito il sindaco – di garantire da un lato la continuità artistica e la programmazione che richiede tempi molto lunghi, dall’altro quella che sarà la nuova posizione del sovrintendente. Stiamo valutando una soluzione intermedia che consente di garantire continuità , poi con l’insediamento nei tempi giusti del nuovo sovrintendente”.