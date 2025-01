Lopinionista.it - “Qui non ci sono bambini”: il podcast su RaiPlay Sound

Una storia che ricorda un passato lontano, che non si può e non si deve dimenticare, ma può fornire strumenti per interpretare il presenteSarà disponibile dal 27 gennaio il nuovooriginal“Qui non ci”. Sei episodi con i testi tratti dai libri ‘Qui non ci’ e ‘Il ragazzo che disegnò Auschwitz’ di Thomas Geve, che era poco più di un bambino quando venne deportato ad Auschwitz: è stato uno dei più giovani internati del campo. È nell’età in cui si inizia a conoscere meglio il mondo e a guardarsi attorno.Il giorno della liberazione, nell’aprile del 1945, raccolse le poche residue forze per fissare su carta ciò che ha vissuto.Trasformando il retro dei formulari delle SS nei 79 disegni che compongono questa testimonianza, Thomas ha affrontato il male assoluto con le uniche armi che ha a disposizione un bambino: la curiosità, la speranza e alcune matite colorate.