Pnrr fiore all’occhiello del governo | la relazione di Foti conferma l’Italia tra i paesi più virtuosi

IldelMeloni, procede col vento in poppa. “Ilcontinua a dimostrare un impegno esemplare nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un elemento fondamentale per il rilancio economico e sociale del nostro Paese. Il plauso va al ministro per gli Affari Europei, ile le Politiche di Coesione, Tommaso, per il suo prezioso lavoro”. A dichiararlo è Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato della Repubblica. Ladel ministro alla commissioni congiunte di Camera e Senato “testimoniano i risultati concreti del: 337 obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2024, pari al 54% del totale. E 61 miliardi di euro già spesi. Questo dimostra non solo una gestione responsabile e trasparente delle risorse europee, ma anche una capacità strategica che ponetra ipiùnell’utilizzo dei fondi del Next Generation EU”.