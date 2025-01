Oasport.it - Pioggia di record ed emozioni a Molveno nella prima edizione italiana dei Mondiali di Ice Swimming

Dal 13 al 19 gennaio 2025, 729 atleti provenienti da 46 nazioni si sono riuniti a, al cospetto delle scenografiche Dolomiti di Brenta, per competere con altri nuotatori, ma soprattutto con loro stessi, in una delle discipline più impegnative del panorama sportivo mondiale, dove i pilastri portanti sono forza, resistenza, passione e determinazione. Una disciplina ancora poco conosciuta nel mondo degli sport acquatici, ma in grado di regalare tantissime, oltre a una carica di adrenalina fuori scala. Dotati solamente di occhialini, cuffia in silicone e costume da bagno, i partecipanti si immergono in acque che da regolamento devono essere inferiori ai 5 gradi Celsius (41°F), affrontando non solo un’esperienza sportiva eccezionale, ma anche una sfida estrema che mette alla prova i limiti della resistenza e della passione umana.