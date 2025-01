Ilrestodelcarlino.it - Picchiato e rapinato, bulli nei guai

Quattro giovani fra i 21 e i 24 anni, due ascolani e due residenti a Castel di Lama, sono accusati, a vario titolo, di aver aggredito,in diverse occasioni un coetaneo residente lungo la vallata del Tronto. La prima aggressione ai danni della vittima sarebbe avvenuta a San Benedetto nel luglio 2021 e di questo fatto sono imputati due ragazzi che insieme ad altri, non identificati, avrebbero colpito la vittima; uno di loro gli sferrò un calcio alla testa. La Procura contesta loro il reato di lesioni personali con l’aggravante di aver agito per futili motivi. Uno dei due, insieme ad un terzo giovane indagato, è imputato di un fatto avvenuto ad Ascoli ad aprile 2023. Vittima lo stesso ragazzo che li accusa di averlo trascinato in una via della città dove sopraggiungevano altri ragazzi, rimasti sconosciuti.