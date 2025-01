Ilfoglio.it - Offerta di Mps su Mediobanca, pro e contro dell'ambiziosa scalata dell'ex Cenerentola alla roccaforte del potere finanziario italiano

Non c’è solo Donald Trump a dire e fare cose stupefacenti in questo inizio 2025 perché, su scala ridotta, nella finanza italiana sta succedendo qualcosa di impensabile:, ladel, l’ex salotto buono creato da Enrico Cuccia, il crocevia di quasi tutte le più grandi operazioni del paese, si trova da stamattina sotto un tentativo didi quella che un tempo era lae banche: Montepaschi. Quest’ultima ha, infatti, lanciato un’ops, un’pubblica di scambio totalitaria sull’istituto di Piazzetta Cuccia, con un corrispettivo di 13,3 miliardi da pagare interamente in azioni e con un premio di circa il 5 per cento rispetto al valore di chiusurae azioni di ieri sera. Mps offre 23 azioni per ogni 10 diportate in adesione.