Nuoto azzurri protagonisti al Meeting di Ginevra | vince D’Ambrosio argento per Domina e Morini

L’Italbrilla a, dove va in scena la 58esima edizione del Challenge International, in programma fino al 26 gennaio. Gli atleti italiani si sono rivelatidi finali e semifinali, collezionando ottime prestazioni. La 17enne di Prati Lucreziatermina in seconda posizione i 400 stile libero in 4’14”09, la sua seconda posizione migliore di sempre. In passato, aveva siglato un buon 4’11”01 a Vilnius, in occasione dell’agli Europei juniores. La prova aè stata vinta dalla portoghese Francisca Martins in 4’13”47.trionfa nei 100 stile liberoCarloottiene il successo nei 100 stile libero, davanti a Sergio De Celis Montalban. L’azzurro e lo spagnolo si contendono la vittoria al foto finish, con il nuotatore italiano che ha la meglio per un solo centesimo.