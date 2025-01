Notizie.com - Neonata rapita, Rosa resta in carcere: libero il marito. L’esperto: “Un rudimentale ma determinato disegno criminale”

Leggi su Notizie.com

Il caso di Sofia, lada una clinica di Cosenza e ritrovata poche ore dopo continua a tenere banco in Italia. Questa mattina si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per i sequestratori.inil: “Unma” (ANSA FOTO) – Notizie.comVespa di 51 anni e ilMoses Aqua di 43 anni hanno risposto a tutte le domande del sostituito procuratore della Repubblica di Cosenza Antonio Bruno Tridico nel corso dell’udienza di convalida del fermo, durata circa un’ora e mezza.Al termine dell’interrogatorio è stata ritenuta credibile la versione di Moses: non sapeva che in realtà la moglie non era incinta. Per questa ragione ha già lasciato ildi Castrovillari, dov’era detenuto.