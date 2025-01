Romadailynews.it - Mobilita’: al via entro anno lavori ciclabili a Ostiense, Metronio ed Eur

Partirl’per le pistea Roma. Fra quelle che iniziernel 2025 ci sono il collegamento di piazzalee di piazzale, i cuisono in avvio a febbraio. Cantieri partiranche a viale Citta’ d’Europa e viale America, per la pista ciclabile dell’Eur-Laurentina su viale Africa, e ancora per quella su viale dell’Arte e Tre Fontane. Ad aprile il collegamento della ciclabile Colombo-Ponte Spizzichino-Circonvallazione. Dal primo aprile iproseguiranche su via la Spezia, viale Aquila e via Prenestina, oltre che al viadotto dei Presidenti. E poi, c’e’ il collegamento ciclabile tra Magliana, ciclabile Tevere e stazione Bonelli.E’ quanto emerso oggi dall’audizione dell’assessore alladi Roma, Eugenio Patane’, durante la commissione Trasparenza, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d’Italia.