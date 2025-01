Mistermovie.it - Mister Movie | Romelu Lukaku a C’è Posta per Te Ospite Puntata 1 Febbraio? Ultime anticipazioni

C’èper Te continua a regalare emozioni forti al suo pubblico. Il programma condotto da Maria De Filippi, che ha già conquistato ascolti record in questa stagione, si prepara a un nuovo colpo di scena. Direttamente dagli stadi, arriva und’eccezione:, il bomber del Napoli, sarà protagonista di una delle prossime puntate.indiscrezioni lanciate da Dagospia e Giuseppe Candela.a C’èper Te già inil 1?L’arrivo dinegli studi di C’èper Te è un evento che promette di unire lo sport e la televisione. Il campione belga, amato dal pubblico italiano per il suo talento e la sua umiltà, porterà una ventata di freschezza e positività nel programma. La sua presenza si preannuncia ricca di sorprese e di momenti emozionanti, in linea con lo spirito di C’èper Te.