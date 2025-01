Lapresse.it - Milano, presidio al centro sociale Leoncavallo contro lo sfratto

Un centinaio di attivisti del, a, si sono radunati questa mattina di fronte all’immobile occupato dal settembre del 1994, in attesa dello sgombero annunciato per la giornata odierna. “Siamo qui perché siamo giunti a un ulteriore capitolo di questa vicenda surreale. Questo è il 130°lo. I collettivi e le associazioni delsono passati di generazione in generazione, come nel mio caso, e fortunatamente ne sono arrivate altre in attesa di una soluzione”, ha dichiarato Daniele Farina, storico esponente del, a margine del.“Le uniche notizie che abbiamo provengono dai media e dai vertici in Prefettura, ma le associazioni non sono mai state invitate a tali incontri. Si parla di soluzioni alternative, ma al momento non esiste alcun tavolo di confronto”.