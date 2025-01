Panorama.it - Medici di famiglia nelle Case di Comunità: si lavora alla riforma ma è già scontro con la categoria

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano sta affrontando una crisi senza precedenti. La carenza didina generale, l’invecchiamento dellae la difficoltà nel trovare nuovi professionisti hanno portato il sistema territoriale a un punto di non ritorno. Negli ultimi dieci anni, il numero didiè sceso drasticamente: da 45.382 nel 2013 a 35.398 nel 2024. Una riduzione che, unita all’invecchiamento della, con il 75% degli attuali professionisti che nel 2021 contavano oltre 27 anni di servizio, ha messo in discussione la sostenibilità del sistema sanitario territoriale.Per affrontare l’emergenza sanitaria, il Ministero della Salute e le Regioni intendono rivoluzionare il ruolo deidina generale, trasformandoli in dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e assegnandoli alledi