Ilfattoquotidiano.it - La protesta dei 413 lavoratori Jabil di Marcianise, corteo e raccordo autostradale occupato: “La multinazionale se ne va, siamo senza futuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hanno sfilato all’esterno dello stabilimento fino ad occupare ilsullo svincolo di Caserta. Sono i 413diche tra poco più di un mese perderanno il posto di lavoro. Lastatunitense leader di componentistica elettronica il 10 gennaio scorso ha avviato l’iter per il licenziamento collettivo. Ora per questisi tratta di una corsa contro il tempo per trovare una soluzione. Le prime lettere di licenziamento potrebbero arrivare già verso fine marzo. “Abbiamo più volte chiesto all’azienda di non abbandonare questo territorio in cui il tasso di disoccupazione è già molto elevato – spiega Giuseppe Scala, segretario generale Fim CISL Caserta – ma l’azienda è intenzionata ad andare via dall’Italia dopo però aver praticamente desertificato il polo produttivo di componentistica elettronica che c’era qui, perché la maggior parte di questiarrivano da altre realtà come Nokia, Siemens ed Eriksson che in 20 anni sono state assorbite dal colosso americano”.