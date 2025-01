Dilei.it - La crema viso “mai più senza” è un best seller che idrata e perfeziona la pelle. Ed è in offerta

Leggi su Dilei.it

Prendersi cura dellanon è solo un gesto che si compie per la propria bellezza, ma una vera e propria coccola di benessere che fa bene al corpo ma anche alla mente.Quando si stende una, oppure si applica una maschera o, ancora, ci si dedica a una routine beauty, non si fa solo qualcosa per la propria estetica, ma ci si regala dei momenti di relax per la mente.Farlo con i prodotti giusti, poi, rende il gesto ancora più prezioso. Uno di questi è Visible Difference Replenishing Hydragel Complex, che porta la firma di Elizabeth Arden: nello specifico si tratta di unache regala alun’zione intensa, mentre leviga eil tono dell’incarnato.La buona notizia è che si può acquistare a meno di 20 euro, grazie a un super sconto (a cui si può aggiungere un ulteriore ribasso grazie a un coupon).