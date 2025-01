Juventusnews24.com - Kelly Juve, Howe lo blinda in conferenza: «Nessuna offerta congrua, ha ancora molto da dare qui»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24loin: le sue dichiarazioni sul difensore inglese, obiettivo di calciomercato dei bianconeri in questa sessioneIl tecnico del Newcastle Eddieha parlato instampa di Lloyd, obiettivo del calciomercatoper questa sessione invernale. Le sue parole.– «Penso che la situazione sia leggermente diversa con Lloyd. Ho visto un po’ di speculazioni su di lui. Di sicuro non abbiamo avutolontanamente vicina a far sì che il club prendesse una decisione in merito. Lloyd è parte integrante di ciò che stiamo facendo dal mio punto di vista. La sua sfida è cercare di farsi strada nel team. È appena arrivato, quindi penso che abbiada realizzare qui»Leggi suntusnews24.com