Juventus-Inter Women 2-0 il tabellino della 16ª giornata di Serie A Femminile

Ildi, terminata 2-0. La sfida valevole per la sedicesimadiviene decisa dai gol di Caruso e Girelli nel primo tempo.LA PRESTAZIONE – Le due squadre in testa alla classifica si sfidano nella sedicesimadisi rivela subito una sfida ricca di emozioni e aperta ai colpi di scena. Le nerazzurre, però, sembrano non metterci la giusta determinazione e in meno di cinque minuti subiscono due gol dalle bianconere. Prima Cantore al 27? e poi Girelli al 30? mettono in cassa forte il 2-0 e spengono gli animi delle ragazze di Giampiero Piovani. L’vallo non rigenera le nerazzurre, che non riescono in alcun modo a rendersi pericolose offensivamente. I cambi nel finale, invece, donano forza e vigore, tanto da avvicinarsi in più occasioni alla rete che avrebbe accorciato le distanze.