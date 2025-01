Isola di Montecristo | al via prenotazioni per visite guidate 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

DIdi: al viaperA partire dalle ore 9.00 del 27 gennaio il Parco Nazionale Arcipelago Toscano apre leonline sul sito: https://www.parcoarcipelago.info/per le attesissimenell’diper l’anno.Sarà dunque possibile visitare l’al centro del romanzo capolavoro di Dumas ‘Il conte di’, record di ascolti in queste settimane con il kolossal trasmesso da Rai UnoSono previste 23 date di visita: la prima è fissata per sabato 22 marzo e l’ultima per domenica 21 settembre. La prenotazione è nominativa e richiede un pagamento immediato con carta di credito. Per scegliere la data preferita e assicurarsi il posto è necessario accedere al sito di prenotazione: i posti sono limitati (1725) e si esauriscono mediamente in una settimana.