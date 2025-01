Ilrestodelcarlino.it - Incidente nella concessionaria, volo di 4 metri: è grave

Macerata, 24 gennaio 2025 – Precipita da quattromentre lavora sul tetto dellaun 53enne che è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30,Autolux Service in via Cluentina, a Piediripa di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), un uomo di 53 anni stava effettuando un sopralluogoquando improvvisamente si è sfondata la copertura del tetto della struttura. L’uomo è precipitato per circa quattrodi altezza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.