Metropolitanmagazine.it - In che modo il cessate il fuoco a Gaza influisce sulla situazione in Cisgiordania?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’esercito israeliano ha intensificato le operazioni in tutta laoccupata, prendendo di mira le cellule militanti palestinesi, imponendo posti di blocco e isolando le comunità dal mondo esterno. L’improvvisa espansione delle operazioni di sicurezza israeliane inha causato la morte di almeno 10 persone e segue l’avvio del delicato processo diil, in base al quale gli ostaggi israeliani vengono rilasciati gradualmente e si vedrà anche il graduale ritiro delle forze militari israeliane. Il campo profughi di Jenin, nel nord della, un’area estesa di stretti vicoli che è stata a lungo un bastione di fazioni militanti, è al centro dell’ultima campagna delle Forze di difesa israeliane (IDF).Martedì Katz ha affermato che l’operazione “Muro di ferro” avrebbe “eliminato i terroristi e le infrastrutture terroristiche nel campo, assicurando che il terrorismo non ritorni nel campo dopo la fine dell’operazione: la prima lezione dal metodo dei raid ripetuti a”.