Imprenditore viene schiacciato da un muletto e muore: tragedia sul lavoro

Un grave incidente sulsi è verificato a Ponte di Brenta, alle porte di Padova, dove il titolare di una ditta di ortofrutta ha perso la vita a causa del ribaltamento delche stava manovrando.Dinamica dell’incidenteL’uomo stava movimentando del materiale all’interno della sede dell’azienda quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è capovolto, schiacciandolo. Le lesioni riportate sono risultate fatali e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem e degli agenti della polizia, per lui non c’è stato nulla da fare.Indagini in corsoLe autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. I tecnici dello Spisal stanno esaminando la scena per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e stabilire se vi siano state eventuali negligenze o malfunzionamenti del mezzo.