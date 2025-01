Ilrestodelcarlino.it - Il mistero dei dischetti in plastica sulle spiagge di Rosolina Mare

(Rovigo), 24 gennaio 2025 – Si tratta di uno ‘strano’ rifiuto portato dalo forse dai fiumi. Nelle scorse settimane a notare tutto alcuni abitanti di, zona balneare del basso Polesine. I ‘’ di(foto), per la sua forma circolare di colore nero, sono stati segnalati anche sui canali social anche dalla community ‘Chi ha paura del buio?’, dai quali è partita anche una ricerca a ‘capire’ cosa fossero e da dove provenivano. Dischi di, leggermente flessibili, ritrovati a centinaia e poi raccolti grazie al lavoro volontario di molti cittadini, preoccupati nel ‘pulire’ l’area balneare meta di molti turisti anche in questo periodo e soprattutto in estate. Un, quindi, ma che nei giorni ha ‘svelato’ qualche certezza in più, ovvero, che questi ‘’ sarebbero dei corpi di riempimento per impianti di depurazione biologici MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor).