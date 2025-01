Ilrestodelcarlino.it - Il gelato al gusto tiramisù premiato al Sigep di Rimini

Nuovi riconoscimenti per la Gelateria Alfieri di San Martino in Rio, gestita da Lubka Nedeltcheva e dal marito Maurizio Alfieri, in centro storico al paese. Nei giorni scorsi, nell’ambito deldi, che propone il meglio del settore della gelateria, l’attività reggiana ha conquistato il premio della giuria professionisti "per aver creato ilalpiù apprezzato dai colleghi gelatieri per il suo equilibrio, originalità e". Un riconoscimento molto apprezzato perché giunto da veri esperti del settore. Di recente la stessa gelateria di San Martino in Rio è risultata tra i vincitori degli Emilia-Romagna Food Awards 2024, con le aziende agroalimentari più rappresentative del territorio. La Gelateria Alfieri ha primeggiato nella categoria delle realtà artigianali in un concorso che ha visto la partecipazione di quasi duecento aziende.