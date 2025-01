Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 23 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 2325a puntataDurante la venticinquesima puntata delè tornato il tanto atteso momento delleon. Da questaAlfonso Signorini comunica: “da questanon ci saranno più gli immuni, tutti sono contro tutti. E’ il punto di ritorno del. Nessun privilegio, tutti allo stesso livello“. Nella puntata di staleon sono separate: le donne si votano tra loro così come gli uomini.Leon delle donne:Pamela vota Amanda: “è una persona che se c’è o non c’è nessuno se ne accorge. Durante un pranzo mi ha subito provocato, ma non sono caduta alle provocazioni“;Amanda nomina Shaila: “non mi è piaciuto che si è avvicinata accusandomi di un falso quiete vivere, mentre le dico solo buongiorno e buona“; Zeudi vota Eva Grimaldi “mi farò perdonare“;Shaila nomina Stefania: “non ci ha messo un secondo a sputare veleno su me e Lorenzo, mi è sembrata molto finta“;Eva vota Chiara;Jessica nomina Amanda;Chiara vota Stefania “mi è dispiaciuta la clip in cui ha detto che sono falsa“; Ilaria nomina Stefania “ci sono rimasta male quando tu hai detto che sei una suddita di Shaila“;Stefania Orlando vota Shaila: “miss simpatia, stamattina ci ha dato degli sciacalli“;Helena vota Ilaria “ho una lista, sei solo la prima”;Mariavittoria nomina Amanda.