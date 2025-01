Game-experience.it - GeForce RTX 5090 e RTX 5080, Gigabyte lancia le nuove schede grafiche per PC

TECHNOLOGY, produttore di hardware gaming di alta qualità, hato ledelle serieRTXe RTX, basate sull’architettura NVIDIA Blackwell. Con la filosofia di design “An Evolution of 10” per leRTX 50,mira a migliorare le prestazioni termiche fino al 10% rispetto alla generazione precedente, riducendo al contempo le dimensioni delledel 10%.Per soddisfare le crescenti esigenze energetiche delle GPU ad alte prestazioni,offre un’ampia gamma di soluzioni di raffreddamento, tra cui il sistema di raffreddamento a liquido all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE e il water block personalizzabile per configurazioni custom. Per il raffreddamento ad aria, le serie AORUS MASTER, GAMING, AERO e WINDFORCE offrono una varietà di opzioni adatte alle esigenze di gamer, creatori di contenuti e sviluppatori di intelligenza artificiale.