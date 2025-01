Ilrestodelcarlino.it - "Furto nell’auto di una donna andata a prendere i figli all’asilo"

Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo di Lega Salvini Premier Ravenna, solleva l’attenzione su un episodio di microciminalità successo due giorni fa. "Alle 16 di mercoledì scorso – spiega il consigliere comunale – , presso l’entrata dell’asilo Garibaldi di Porto Corsini, una mamma, dopo aver parcheggiato temporaneamente per ritirare i propri, ha trovato la propria auto con il finestrino rotto subendo anche ildi effetti personali di valore. Questo atto, avvenuto in pieno giorno, in una zona definita tranquilla e in una strada chiusa, ha profondamente scosso la cittadinanza e i genitori dei bambini che frequentano l’asilo, i quali ritengono inaccettabile che episodi simili possano verificarsi in momenti di massima presenza di persone". "Pertanto – conclude Rolando – , si chiede all’Amministrazione se è prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza attornoGaribaldi e nelle zone adiacenti.