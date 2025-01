Secoloditalia.it - De Rossi compra l’Ostiamare: è stata la sua prima squadra. L’annuncio con un emozionante post social (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario del”: con queste parole Daniele Deha annunciato l’acquisto della società che erala sua.L’ex calciatore, per anni bandiera dell’As Roma, ha annunciato quanto era nell’aria da mesi, rilevando la, attualmente in serie D e a pochi punti da zona retrocessione, dalle mani della famiglia Di Paolo. “Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio”, ha detto il nuovo proprietario. L’ex calciatore e allenatore della Roma ha detto di sentire “l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo”, come già annunciato suldi Instagram.