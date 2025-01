Iodonna.it - Dal 29 al 31 gennaio, secondo la tradizione popolare, si celebrano i giorni più freddi dell'anno. Ma perché vengono chiamati giorni della merla? Quanto c'è di vero in questa tradizione?

Leggi su Iodonna.it

Pur vivendo nell’era tecnologica accessibile, le tradizioni popolari non si dimenticano. Il folklore è ricco di storie e leggende che affondano le radici in tempi antichi e, tra queste, una di quella che ritorna costantemente è quella dei “”, espressione con la quale si identificano gli ultimi tredi, 29, 30 e 31, considerati i più rigidicredenza, radicata nell’immaginario collettivo, ha un’origine radicata nel vissuto, anche se ovviamente, rimane una credenza. Freddo polare in Nord Europa, in Svezia -43 gradi: mai così da 25 anni X Leggi anche › Oggi è Candelora (o Giornoa Marmotta): l’inverno è finito?: ipiùsono dav?Ovviamente, si tratta di una simpatica leggenda che si è tramandata di generazione in generazione.