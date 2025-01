Juventusnews24.com - Da Graca Novara, ufficiale il passaggio dalla Juventus Next Gen: l’attaccante saluta Torino dopo una vita in bianconero. Il comunicato

di RedazioneNews24Dalascia laGen: èil trasferimento a titolo definitivoÈil trasferimento a titolo definitivo di Cosimo Marco DaGen alun bel percorso in, firma un contratto fino al 2027 con il club azzurro. I comunicati dei due club:JUVE – «Termina l’avventura di Cosimo Marco Dacon laGen: èinfatti la sua cessione a titolo definitivo da parte della squadra bianconera alclasse 2002, arrivato anel 2018, nel corso degli anni ha vestito la maglia delle giovanili bianconere, dell’Under 17 alla Primavera, giocando poi a lungo inGen e togliendosi anche la soddisfazione di esordire in Prima Squadra – raccogliendo due presenze con la, una in Coppa Italia contro la SPAL e l’altra in Champions League con il Malmo.