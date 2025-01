Frosinonetoday.it - Coppia di 'spacciatori' di soldi falsi arrestati dai carabinieri dopo una segnalazione

Da Roma alla Ciociaria per spenderee per tornarsene a casa con quelli veri, ma il piano è andato male ad un 42enne ed un 19enne che nelle ore scorse sono statidaidi Pontecorvo (Fr) e che ora dovranno rispondere di spendita di banconoteficate in concorso.