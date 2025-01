.com - Come Pianificare i post su Threads: la nuova funzione per gli utenti

, la piattaforma social di Meta in rapida crescita, ha lanciato unache rivoluzionerà il modo di gestire i contenuti. Dopo un test iniziale il mese scorso, la società ha annunciato che tutti glipossono orasudirettamente nell’app, senza la necessità di strumenti esterni.Questa innovazione rappresenta un grande passo avanti per gli, in particolare per editori e social media manager, che cercano maggiore efficienza nella gestione dei loro contenuti.filtrare automaticamente dacontenuti indesideratisuLadi pianificazione è semplice e intuitiva. Seguendo questi passaggi, puoii tuoiin pochi secondi:Accedi al compositore di:Apri l’appe componi il tuodi consueto.