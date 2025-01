Abruzzo24ore.tv - Cartelle esattoriali: scopri le nuove scadenze e come evitare sanzioni

Milano - Il Governo italiano ha recentemente introdotto una proroga per la rottamazione delle, offrendo ai contribuenti ulteriori opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale. La misura, nota"Rottamazione-quater", prevedespecifiche per i pagamenti rateali. In particolare, la settima rata dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2025, con una tolleranza fino al 5 marzo 2025. Inoltre, è in discussione una nuova fase di definizione agevolata, denominata "Rottamazione 5", che potrebbe essere inclusa nel decreto Milleproroghe. Questa iniziativa mira a estendere ulteriormente le agevolazioni per i contribuenti in difficoltà. Per chi ha debiti fiscali, nel 2025 si prospetta una nuova opportunità di regolarizzazione attraverso la "Rottamazione quinques".