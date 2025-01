.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024-2025, programma e arbitri della 17^ giornata

Leggi su .com

Domani è il grande giorno di Castelfrettese-Montemarciano. Domenica c’è Filottranese-Olimpia Marzocca. Per la salvezza importantissima San Biagio-Labor. L’Argignano ospita il Montecosaro per dare continuità ai risultati. In, tante sfide affascinanti, tra cui Chiaravalle-Avis Arcevia, Olimpia Ostra Vetere-Monsano, Cupramontana-Terre del Lacrima e Villa Strada-TreieseVALLESINA, 24 gennaio– Siamo alle porte17^in, che, in alcuni campi, è già iniziata con gli anticipi del venerdì. Anche questa settimana non abbiamo i pronostici: se qualche allenatore o addetto ai lavori è interessato a diventare il nuovo “better”, ce lo faccia presente e valuteremo le candidature. Intanto andiamo ad analizzare cosa succederà in questo weekend.L’analisi17^diGirone B – San Biagio-Labor Si tratta di uno spareggio salvezza in piena regola.