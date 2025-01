Lanazione.it - Bertolo e Accardi out. In dubbio Maldonado

Che Pistoiese vedremo in campo domenica pomeriggio al Benelli? Una cosa è certa: la squadra arancione non sarà al completo. Questo perché siachedovranno rinunciare alla trasferta in terra romagnola. Già lo scorso fine settimana il tecnico Alberto Villa si era detto pessimista sulla possibilità che i centrali tornassero in campo, ma l’assenza anche all’allenamento del giovedì ne ha di fatto dato la conferma ufficiale. Spazio dunque ancora a Donida e Polvani, con Mazzei che, dopo aver riposato contro il Progresso, tornerà titolare nella posizione di terzo di destra, col capitano al centro del reparto e Donida sul versante mancino. La novità riguarda però Luis, che ha saltato la seduta di ieri per un problema fisico. L’entità dell’infortunio non è chiara, ma il regista arancione è da considerare inper la sfida di Ravenna.