Thesocialpost.it - Bambino di 3 anni trovato morto in Italia: l’orribile scoperta dopo la tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Bolzano ha aperto un’indage per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti a seguito della drammatica morte di undi 3residente a Brunico. Il piccolo è scomparso il 26 dicembre scorso in ospedale, dove si trovava dal 23. I Carabinieri di Brunico erano intervenuti per prestare soccorso ele sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi.Leggi anche: Meraviglioso Sinner! L’no batte Shelton in semifinale agli Australian Open: vittoria netta in tre setIl personale medico in ospedale aveva segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul corpo, facendo così sospettare che il piccolo fosse stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi. Uno dei genitori del bimbo è stato iscritto nel registro degli indagati: si trovava in casa quando il piccolo è stato soccorso per essere trasferito in ospedale.