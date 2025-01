Lapresse.it - Australian Open 2025: finale Sinner-Zverev in tv non in chiaro, ecco perché

Laaglitra Jannike Alexandernon potrà essere obbligatoriamente trasmessa in diretta e inin tv. In queste ore, dopo la vittoria dell’azzurro nella semidello Slam contro Ben Shelton, si è riaccesa la speranza degli appassionati di vedere l’ultimo atto gratuitamente. Un’ipotesi che però sembra sfumare. Il motivo lo spiega a LaPresse Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom.La richiesta all’Ue ancora in stand-by“Ladiin? Al momento la trasmissione inobbligatoria, come fu per la semidi Champions tra Inter e Milan (del 2023, ndr), non è prevista. La lista approvata a livello italiano va approvata anche dall’Europa. La competenza è strettamente del Mimit, prima era dell’Agcom. La lista è stata redatta e sono previste anche alcune finali del torneo di Slam.