Bergamonews.it - Aumento tariffe nidi, le minoranze: “Cancellate le promesse fatte in campagna elettorale sulle politiche per la famiglia”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.delledei, insorgono le. La delibera che racconta la decisione della Giunta Carnevali di ritoccare, tra gli altri, i costi deiarriva in discussione in sede di Commissione e monta la polemica politica. Tocca a Marzia Marchesi, assessore alledell’Istruzione, raccontare lo stato dell’arte e farlo, prima ancora di entrare nel merito della questione, snocciolando numeri e cifre, fotografando la situazione economica-finanziaria in cui verte il Comune di Bergamo, con le conseguenze legate alla legge di Bilancio e dunque ai mancati trasferimenti e ai tagli imposti dal Governo. Nel merito, Marchesi ricorda come la quota fissa mensile resti di 60 euro e che vi sia unesponenziale a seconda del reddito che varia dall’1% fino a 530 euro per chi ha un Isee oltre i 34mila euro, con un totale di retta di 590 euro.