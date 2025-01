Sport.quotidiano.net - Adamant, un antipasto playoff: "Fondamentale per la seconda fase"

C’era un po’ di preoccupazione per la sua caviglia dopo la gara di Trieste, ma alla fine per Riccardo Ballabio l’allarme è rientrato e fra 48 ore il regista dell’sarà regolarmente sul parquet nella sfida al vertice con la capolista Monfalcone. La gara forse più importante di questo finale di primaper i biancazzurri, assieme probabilmente a quella dell’ultima giornata sul campo di Jesolo: nonostante la qualificazione ai play-in già raggiunta, Ferrara non può abbassare la guardia per partire con il bottino di punti più alto possibile nella. "Si tratta di una garaper portarci dietro altri due punti nel prossimo girone – le parole di Ballabio –, Monfalcone può essere considerata la sorpresa di questo campionato, è una squadra da non sottovalutare: all’andata vincemmo negli ultimi secondi grazie a un paio di giocate di Marchini, loro vorranno vendicare quella sconfitta.